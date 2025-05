Omicidio a Cetraro, ucciso un uomo a colpi di pistola

IL FATTO DI SANGUE

CETRARO Un uomo di 59 anni è stato ucciso nel pomeriggio di oggi davanti a un’officina dove lavorava come meccanico a Cetraro, sulla SS 18. La vittima, freddata con cinque colpi di pistola, è Giuseppe Corallo già noto alle forze dell’ordine. Aveva terminato di scontare la pena in carcere lo scorso mese di febbraio 2025. Da quanto si è appreso, in passato è stato coinvolto in fatti di droga.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Paola e della stazione di Cetraro coordinati dalla procura di Paola guidata Domenico Fiordalisi. I militari stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona per rintracciare i responsabili, fuggiti via a bordo di uno scooter e con il viso coperto dal casco. Gli investigatori, al momento, non escludono nessuna pista neanche quella di un regolamento di conti maturato nel contesto legato alla criminalità organizzata. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato