Schede scomparse e poi ritrovate a Scalea, indagata presidente di seggio

PAOLA La Procura di Paola, in provincia di Cosenza, ha iscritto sul registro degli indagati la presidente del seggio elettorale n.7 di Scalea. Domenica, nel corso delle elezioni amministrative, era stata segnalata la scomparsa di alcune schede elettorali e di un timbro della sezione numero 7. Poi, il materiale è stato trovato nella borsa della presidente del seggio, mentre il timbro è stato trovato nella sua abitazione. L’indagata avrebbe “con atti o omissioni contrari alla legge e segnatamente mediante il trafugamento di schede elettorali non vidimate e asportando il sigillo” compiuto “atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la nullità dell’elezione e ad alterarne il risultato. Evento non verificatosi per cause a lei non imputabili”. Subito dopo il ritrovamento del materiale elettorale, la presidente di seggio si è giustificata con i carabinieri spiegando di aver portato a casa il materiale per distrazione. (Agi)

