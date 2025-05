Vibo Valentia, divieto di balneazione alla foce del fosso Antonucci

il provvedimento

VIBO VALENTIA Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha firmato questa mattina un’ordinanza di divieto di balneazione riguardante la foce del fosso Antonucci, tra Bivona e Vibo Marina. Le restrizioni si applicano fino a 100 metri, sia a destra che a sinistra, dal punto esatto in cui sfocia il fosso.

«Abbiamo ricevuto una comunicazione dalla Capitaneria di Porto – spiega il primo cittadino – con la quale siamo stati messi al corrente che le analisi effettuate da Arpacal hanno rilevato alcuni parametri non conformi alla normativa in materia di acque di balneazione. Ci tengo però a rassicurare la cittadinanza: siamo già intervenuti e riteniamo di avere rimosso le cause che hanno determinato l’alterazione dei valori. Inoltre – conclude il sindaco Romeo – siamo riusciti, come amministrazione, a recuperare in bilancio le somme utili alla pulizia totale del fosso, che partirà a breve. Circostanze che ci fanno ben sperare sul fatto che l’ordinanza possa restare in vigore per il minor tempo possibile».

Nello specifico, con incarico per lavori di somma urgenza affidato oggi, l’ente ha disposto la pulizia del tratto finale del fosso Antonucci, che consta di due fasi: la prima prevede la realizzazione di una paratia trasversale amovibile per il convogliamento delle acque di arrivo e successivo scorrimento in tubazione corrugata fino al bagnasciuga, al fine di consentire l’accesso in sicurezza nel canale al personale e agli automezzi; la seconda fase prevede la movimentazione e rimozione dei reflui e dei fanghi sedimentati sul fondo del canale. La durata stimata dell’intervento è di circa una settimana.

