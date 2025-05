Artigiano in Fiera, Calabria pronta a recitare una parte da protagonista

l’iniziativa

CATANZARO La Regione Calabria partecipa con una presenza di rilievo all’edizione primaverile di Artigiano in Fiera, il prestigioso evento internazionale dedicato all’artigianato e alle eccellenze territoriali, in programma a Fieramilano Rho da domani, 29 maggio al 2 giugno. Nello spazio espositivo Calabria, oltre 100 aziende artigiane e agroalimentari avranno l’opportunità di presentare e valorizzare le proprie produzioni, portando in vetrina l’identità, la creatività e i sapori autentici del territorio calabrese. L’iniziativa rientra nelle politiche regionali di sostegno alle micro e piccole imprese, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle realtà produttive calabresi sui mercati nazionali e internazionali attraverso eventi di alto profilo e forte impatto promozionale. L’inaugurazione ufficiale della Fiera si terrà il 29 maggio alle ore 12.00, proprio nello stand Calabria, alla presenza del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e del Presidente del Gruppo Ge.Fi., Antonio Intiglietta. “Essere presenti da protagonisti a un evento di rilievo internazionale come Artigiano in Fiera – ha dichiarato il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto – rappresenta per la nostra Regione un’occasione strategica per promuovere, in una cornice autorevole, l’ingegno, la qualità e la tradizione del nostro tessuto produttivo. La partecipazione di oltre cento imprese calabresi testimonia la vitalità di un comparto che, con passione e competenza, contribuisce alla crescita dell’economia regionale. Sostenere questi artigiani significa valorizzare le radici culturali della Calabria e proiettare nel futuro un’immagine positiva, dinamica e autentica della nostra terra”. “Sono molto soddisfatto – sostiene l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Rosario Varì – che anche all’edizione primaverile di Artigiano in Fiera ci sia una straordinaria partecipazione delle imprese artigiani calabresi, che ringrazio per la loro proattività. Il governo generale è da sempre impegnato a sostenere il comparto, sia accompagnando i nostri artigiani nelle fiere internazionali per promuovere i loro prodotti, sia con una serie di misure incentivanti per la nascita e il consolidamento delle imprese artigiane. Si tratta di un comparto che, peraltro, in Calabria è davvero rilevante, perché conta oltre 32.000 imprese, ovvero circa il 17% del totale delle presenti Inoltre, l’artigianato artistico e l’agroalimentare ci permettono di raccontare non soltanto la creatività e il prodotto ma anche il meraviglioso territorio calabrese con conseguenti importanti ricadute in termini di attrazione turistica”. “La partecipazione della Calabria ad Artigiano in Fiera – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – rappresenta una straordinaria occasione di visibilità per le nostre imprese, che raccontano ogni giorno, con il loro lavoro, storie di passione, qualità e tradizione. Sostenere questi artigiani e produttori significa investire su identità, cultura e sviluppo economico sostenibile. La Regione è orgogliosa di accompagnare oltre 100 aziende in questo percorso di promozione e apertura al mondo”. Lo stand Calabria si presenterà con un allestimento capace di raccontare l’anima e la bellezza della Regione attraverso i suoi prodotti, i suoi colori e la sua accoglienza.

