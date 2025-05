Elezioni Rende, la soddisfazione di Liparoti (Federazione Riformista)

il trionfo dei socialisti

RENDE “Desidero ringraziare, in qualità di segretario della Federazione Riformista, i cittadini di Rende che hanno espresso grandi consensi al candidato a Sindaco Sandro Principe e all’ intera coalizione, facendoci così vincere al primo turno. È stata una vittoria di popolo e del popolo“. Così Fabio Liparoti, segretario Federazione Riformista.

“Visione contro denigrazione”

“Un risultato che premia un progetto ed una visione di futuro – aggiunge Liparoti – per la nostra città e boccia i toni denigratori usati da alcuni candidati a sindaco, evidentemente privi di validi argomenti. Il Sindaco Principe, per la sua capacità amministrativa e la sua esperienza, sarà il decano dei sindaci calabresi e diventerà ben presto un punto di riferimento in Calabria e nell’intero Mezzogiorno. Sicuramente Rende sarà al centro di una rete di sindaci che coinvolgerà Bari, Napoli, Salerno, Taranto e Reggio Calabria, soltanto per citare alcune delle città più importanti del Mezzogiorno”.

Per Liparoti “la vittoria nella città di Rende diventa ancora più significativa se si pensa al risultato ottenuto da Giuseppe Aieta a Cetraro e da Roberto Perrotta a Paola a cui vanno i migliori auguri di buon lavoro. Le liste della nostra coalizione sono state rappresentative di ogni quartiere e di ogni categoria sociale, con una forte presenza di giovani, di donne e professionisti, attraverso cui abbiamo dato voce all’ intera città. In modo particolare, le liste espressione della Federazione Riformista, ovvero Insieme per Rende, Rende Riformista e Rende Avanti hanno ottenuto circa 7200 voti, riuscendo ad eleggere 9 Consiglieri comunali. Ringrazio le altre liste della colazione per il contributo fornito e per la lealtà dimostrata. Agli eletti vanno i miei auguri e i miei complimenti, sicuri che sapranno esercitare le funzioni di indirizzo politico – amministrativo nel rispetto del programma elettorale”.

“A quanti non sono stati eletti, rivolgo il mio ringraziamento per l’impegno profuso che sicuramente sarà prezioso per supportare l’azione amministrativa del Sindaco e dell’amministrazione comunale” continua Liparoti. Che infine rivolge “un plauso a tutti coloro che a vario titolo si sono spesi in questa campagna elettorale dando il proprio contributo, soprattutto nel campo della comunicazione, mettendo in piedi una macchina organizzata efficiente”.