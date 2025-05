«Fare chiarezza sul caso di Falerna e aprire una riflessione sulla sanità territoriale»

l’intervento

CATANZARO “La tragica vicenda avvenuta a Falerna impone non solo chiarezza immediata su quanto accaduto, ma anche un confronto urgente e serio sul futuro dei presidi sanitari territoriali in Calabria”. È quanto sostiene Enzo Scalese, segretario generale della CGIL Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo, riflettendo su quando accaduto ad un uomo che ha perso la vita in piazza senza trovare personale medico presso la locale guardia medica. “Questa morte poteva essere evitata? Non lo sappiamo e certamente non è nostro compito procedere con queste valutazioni – prosegue Scalese – ma è nostro dovere pretendere che si accertino i fatti e le eventuali responsabilità. Ancora più urgente è comprendere quale sia il disegno complessivo che la struttura commissariale intende attuare rispetto al futuro delle guardie mediche e, più in generale, della sanità territoriale”. “Da tempo – aggiunge Scalese – si leva purtroppo inascoltato il grido d’allarme di sindaci e amministratori locali, soprattutto nei comuni più interni e isolati, dove l’assenza di servizi adeguati si traduce in una drammatica percezione di abbandono. Nei contesti dove il personale è insufficiente, le strutture spesso inadeguate, il taglio delle guardie mediche rappresenterebbe l’ennesimo colpo inferto a un sistema sanitario già segnato da carenze strutturali gravi e persistenti”. “La CGIL – conclude Scalese – ribadisce la propria ferma contrarietà a ogni ipotesi di ridimensionamento dei presidi sanitari di prossimità e chiede risposte concrete, immediate e trasparenti. È tempo che la politica regionale si assuma fino in fondo la responsabilità di garantire ai cittadini calabresi il diritto alla salute, ovunque essi vivano, e non solo nei pressi dei grandi ospedali o nei capoluoghi”.

