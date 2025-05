Fedez atteso al congresso dei giovani di Forza Italia

l’ospite a sorpresa

Fedez al congresso dei giovani di Forza Italia che si terrà sabato 31 maggio al palazzo dei congressi di Roma. La notizia sul rapper ed ex giudice di X Factor è iniziata a circolare quando sull’account social di Fi era apparso un post con su scritto “Al congresso di Fi giovani abbiamo invitato un super ospite! Seguite nei commenti il suo nome”. Insieme alla scritta la sagoma dell’ospite che assomiglia proprio a Fedez. (ANSA)

“Se ho portato Fedez dai 5 Stelle a Forza Italia? Assolutamente no, abbiamo fatto un invito, vediamo se lo accetterà. Non c’è nessuna adesione, ma la possibilità di un confronto su alcuni temi che riguardano i giovani”. Così il capigruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, entrando alla Camera dei Deputati, rispondendo sulla presenza di Fedez al congresso nazionale giovanile del partito in programma sabato a Roma.