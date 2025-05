Catanzaro, niente riscatto per Quagliata: il terzino verso l’addio dopo una stagione da protagonista

la decisione

CATANZARO Il Catanzaro e Giacomo Quagliata si preparano a separarsi. Come scrive calciocremonese.it, dopo una stagione vissuta da titolare fisso sulla fascia sinistra, il terzino classe 2000 non dovrebbe restare in giallorosso: la società avrebbe infatti deciso di non esercitare l’opzione di riscatto, fissata a un milione di euro.

Arrivato la scorsa estate in prestito dalla Cremonese, Quagliata si è subito ritagliato un ruolo centrale nello scacchiere tattico di Vincenzo Vivarini. Le sue prestazioni sono state solide e costanti: 30 presenze ufficiali, 2 gol e 5 assist, oltre a una continua spinta sulla corsia mancina che ha rappresentato una delle chiavi offensive della squadra.

La scelta di non confermarlo a titolo definitivo appare sorprendente, almeno guardando ai numeri e all’impatto avuto in campo. Tuttavia, la cifra richiesta per il riscatto e le valutazioni economiche della società hanno evidentemente spinto il Catanzaro a fare un passo indietro, nonostante l’apprezzamento per il giocatore. Ora, toccherà alla dirigenza trovare un sostituto all’altezza per affrontare al meglio la prossima stagione. A Catanzaro, lascia un buon ricordo e il rimpianto di non aver potuto proseguire un percorso iniziato con il piede giusto.

