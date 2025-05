Cosenza, la vicinanza del club a Nicola Belmonte per la scomparsa del papà

il cordoglio

COSENZA “Il Cosenza calcio in tutte le sue componenti esprime affetto e vicinanza al tecnico Nicola Belmonte per la scomparsa del caro papà Enrico. A Nicola e alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze”. Con questo messaggio la società rossoblù esprime il suo cordoglio all’ex tecnico della Primavera rossoblù, dirottato in questa stagione, insieme a Pierantonio Tortelli, alla guida della prima squadra dopo l’esonero di Massimiliano Alvini, per poi essere rimosso dopo appena quattro partite.

