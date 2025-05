La lametina Gabriella Reillo è la nuova presidente della Corte d’Appello di Potenza

il magistrato

POTENZA E’ Gabriella Reillo la nuova presidente della Corte d’Appello di Potenza. La cerimonia di insediamento si è svolta questa mattina nel Palazzo di giustizia del capoluogo lucano. Magistrato di Lamezia Terme, Reillo, che ha preso il posto della presidente facente funzioni, Lucia Casale, tratta da oltre 20 anni processi di mafia ed ha diretto sino al 2014 l’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro, che ha competenza per i reati di mafia commessi in tutto il distretto della Corte d’Appello di Catanzaro, dove ha svolto anche la funzione di consigliere e l’ultimo ruolo ricoperto di presidente di Sezione. «Le riforme hanno molto penalizzato le Corti d’Appello in particolare con la nuova competenza in termini di emigrazione che qui sottrae enormi risorse. Dopo Roma, Potenza – ha spiegato ai giornalisti – è il luogo in cui si svolgono il maggior numero di convalide in termini di emigrazione. E in una corte così piccola, con scarsa copertura d’organico, questo pesa tantissimo».

