Pirossigeno Cosenza, inizia la missione salvezza. Sabato il playout di andata

la doppia sfida

COSENZA Inizia la missione salvezza della Pirossigeno Cosenza. La squadra di Daniel Ibañes sta ultimando la settimana di preparazione prima di mettersi in viaggio per Padova, dove sabato 31 maggio alle ore 19 (con diretta YouTube sul canale della Divisione Calcio a 5), giocherà la partita di andata dei playout contro il Vinumitaly Petrarca.

Sarà una sfida al meglio dei due match. I lupi possono godere di un leggero vantaggio, che, in virtù del miglior piazzamento in classifica, li vedrebbe vincitori in caso di parità. La gara di ritorno, quella decisiva, si disputerà martedì 10 giugno alle ore 20:30 in un PalaCosentia (ingresso libero per l’occasione) che si preannuncia infuocato e che dovrà letteralmente spingere il quintetto bruzio alla permanenza nella massima serie. Obiettivo di fondamentale importanza per il club che vuole, per la terza stagione consecutiva, essere presente ai nastri di partenza della prossima Serie A.

