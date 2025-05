Catanzaro, i messaggi di Caserta e Iemmello: «È stato bellissimo»

i protagonisti giallorossi

CATANZARO Il tecnico del Catanzaro Fabio Caserta e il capitano della squadra Pietro Iemmello hanno voluto lasciare un messaggio sui propri profili Instagram alla tifoseria giallorossa, al termine di una stagione esaltante conclusasi in semifinale playoff. «Non è stato per niente facile… Conclusa la stagione sportiva – scrive Caserta – ci tenevo a fare dei ringraziamenti: Alla città di Catanzaro per l’accoglienza ricevuta, ai nostri splendidi tifosi per il loro sostegno continuo e per averci accompagnato in massa in tutte le partite in casa ed in trasferta, alla società tutta, al nostro presidente Floriano Noto e la sua famiglia, e a tutti coloro che lavorano in questa società e che hanno contribuito con impegno e dedizione a rendere questa stagione unica e straordinaria. E’ per concludere un grazie a tutti i miei calciatori, veri protagonisti di questa stagione meravigliosa».

Il messaggio di Iemmello

Questo invece il messaggio social di Iemmello: «Un’altra stagione è terminata. La più complicata e dispendiosa da quando sono arrivato a Catanzaro. Ripetere ciò che è stato fatto l’anno scorso è stata una vera impresa per i tanti cambiamenti avvenuti. Sono convinto sempre di più che l’unione di intenti fa la forza. Un gruppo di ragazzi perbene che come sempre ha messo al primo posto il rispetto del compagno, ed è per questo che si è creato un gruppo vero negli anni. Ogni stagione ha una storia a sé, per questo ripetersi è stato bellissimo! Grazie a chi ci ha sempre sostenuto durante l’anno nei momenti soprattutto difficili, perché se non si ama una maglia quando si perde è troppo facile amarla quando si vince! Un abbraccio a tutti! Forza Catanzaro».

Il Catanzaro, in vista della prossima stagione, punta proprio su Caserta e Iemmello per ripetersi. (redazione@corrierecal.it)

