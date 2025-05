Auto contro muro, muore bambina di 15 mesi

la tragedia

CATANIA Una bambina dell’età di 15 mesi è morta in un incidente stradale nel territorio di Motta Sant’Anastasia, nel Catanese. L’autovettura, guidata dalla madre è finita, per cause ancora da accertare, contro un muro. La donna è rimasta ferita, e non è in pericolo di vita. Sull’auto, ha riferito la polizia municipale, era presente un seggiolino. L’incidente è avvenuto fuori dal centro abitato, sulla strada che collega Motta Sant’Anastasia al centro commerciale Etnapolis.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato