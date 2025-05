Meloni: «Le minacce a mia figlia denotano un clima malato»

il caso

ROMA “Questo non è scontro politico. Non è nemmeno rabbia. È qualcosa di più oscuro, che racconta un clima malato, un odio ideologico, in cui tutto sembra lecito, anche augurare la morte a un figlio per colpire un genitore. Ed è contro questo clima violento che la politica, tutta, dovrebbe sapersi unire. Perché esistono confini che non devono essere superati mai. E difenderli è una responsabilità che va oltre ogni appartenenza”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni. “Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola”: questo il messaggio minaccioso, girato sui social e denunciato da Fratelli d’Italia su Instagram.

