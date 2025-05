«Sempre più concreto il progetto del miglioramento della Statale 106»

il nodo infrastrutture

LAMEZIA TERME “La mobilitazione per il miglioramento della statale 106, una delle arterie più strategiche e trafficate della Calabria, si fa sempre più concreta. La notizia importante è che sono stati aggiudicati i 5 lotti ad altrettante imprese, che dovranno realizzare i lavori e i servizi di progettazione esecutiva, per la realizzazione del nuovo tracciato della Statale 106 Jonica tra Catanzaro e Crotone dal valore complessivo di 2,25 miliardi di euro circa, 44 kma doppia carreggiata, che permetterà il collegamento Catanzaro – Crotone, in questo modo, finalmente, si porrà fine all isolamento infrastrutturale della provincia di Crotone, si è passato dalla programmazione alla realtà”. Lo riferisce il consigliere regionale della Lega Pietro Raso secondo cui “da tempo, la questione della statale 106 rappresenta una priorità per le istituzioni locali e regionali, vista la sua importanza per il collegamento tra le diverse aree della Calabria e per lo sviluppo economico del territorio. Con l’annuncio ufficiale che i fondi del Cipe (1.120.000 di euro sul tratto Rossano-Sibari) sono stati destinati, c’è un passo fondamentale per migliorare la viabilità e la sicurezza degli automobilisti”. Raso ha più volte sottolineato come questa “sia una vittoria importante per l’intera comunità calabrese. “L’impegno della Lega, di Matteo Salvini ministro delle infrastrutture e trasporti e del sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, collega di partito, che attualmente ricopre il ruolo presso il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica, si traduce in fatti concreti – ha dichiarato Raso – grazie all’impegno politico del Ministero Infrastrutture guidato dal Ministro Salvini e della Regione Calabria, potremo avviare interventi di grande impatto che renderanno la statale 106 più sicura e moderna, favorendo lo sviluppo economico e il turismo, ed il congiungimento con la tratta tirrenica che completano i finanziamenti ed il progetto esecutivo per il tratto Sibari- Catanzaro già in fase di appalto e risorse ulteriori che concorrono a finanziare un investimento statale, autorizzato dalla legge di bilancio 2025 per la SS 106 Jonica, del valore complessivo di oltre 3,2 miliardi di euro che quindi vanno ad aggiungersi ai lotti già consegnati alle aziende vincitrice per dare modernità al tratto tra lo svincolo di Simeri Crichi e svincolo di Passovecchio (SS106 Jonica e SS106 Var). Interventi, che prevedono quindi risorse significative e che si si inseriscono in un quadro di azioni coordinate tra istituzioni nazionali, regionali e locali, con l’obiettivo di risolvere le criticità storiche di questa arteria fondamentale. La collaborazione tra Lega, ed il governo nazionale e regionale – conclude Raso – si traduce in un concreto passo avanti per il territorio calabrese. La strada verso un futuro più sicuro sembra ormai tracciata, grazie alla determinazione di chi crede nel valore dello sviluppo sostenibile e della buona amministrazione”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato