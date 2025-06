Caos al centro commerciale: evento di influencer interrotto per motivi di sicurezza

poi le scuse

MAIDA Doveva essere la giornata più grande e importante per i The Breakfast Club, trio di influencer formato da Fabio Ferrucci, Cristiano Borsi e Viola Silvi, ma si è trasformata in un momento critico tra entusiasmo e tensioni. L’evento, organizzato presso il centro commerciale “Due Mari” di Maida, ha attirato migliaia di fan, soprattutto bambini e famiglie, occupando tutti e tre i piani della struttura. Ma l’elevato afflusso di persone ha presto messo in evidenza gravi carenze sul fronte della sicurezza.



La calca al Due Mari per come è stata documentata e denunciata su TokTok

Secondo quanto raccontato dagli stessi influencer in un video pubblicato su TikTok, l’organizzazione non sarebbe stata in grado di garantire le condizioni minime per lo svolgimento in sicurezza dell’incontro. «Non è andata come speravamo, ma la verità è che ci abbiamo provato in tutti i modi», hanno dichiarato i ragazzi, affiancati dal collaboratore Jacopo. “Era probabilmente la data con più persone presenti. Ma la sicurezza che ci era stata garantita non c’era e le persone hanno cominciato a stare male».

Alcuni bambini, infatti, sono svenuti o hanno vomitato a causa della calca. Gli influencer hanno deciso quindi, responsabilmente, di sospendere l’evento prima che potesse accadere qualcosa di più grave. Una decisione che però non è stata accolta bene dal pubblico: alcuni presenti, visibilmente arrabbiati, hanno iniziato a inveire contro lo staff, salire sul palco, strappare i cartelloni realizzati per i loro beniamini, e persino lanciare oggetti. Uno degli episodi più gravi ha coinvolto proprio Jacopo, colpito da una bottiglia piena d’acqua, riportando una ferita.

Il post di “scuse”

Il centro commerciale “Due Mari” ha pubblicato un post ufficiale su Instagram nel quale si è assunto la responsabilità dell’accaduto e ha espresso solidarietà al trio: «Desideriamo sottolineare che i ragazzi dei The Breakfast Club non hanno alcuna responsabilità per l’interruzione dell’evento. Anzi, cogliamo l’occasione per ringraziarli sinceramente per la disponibilità e la professionalità dimostrata. Ci scusiamo con il nostro pubblico per l’inconveniente e vi assicuriamo che il nostro impegno rimane quello di offrire esperienze di qualità, curate nei minimi dettagli».

Nel video pubblicato dopo l’evento, i The Breakfast Club hanno ribadito il dolore per quanto accaduto, esprimendo dispiacere per le reazioni aggressive ricevute: «Ci dispiace che molti non abbiano capito che lo abbiamo fatto per il bene di tutti. Sentirci dire che siamo ingrati o che non meritiamo il nostro seguito, dopo tutto l’impegno e il cuore che ci mettiamo, fa male. Ma abbiamo fatto ciò che ritenevamo giusto: proteggere la sicurezza di tutti, anche a costo di deludere».

Quello del 31 maggio rimarrà un evento spartiacque per il giovane trio, che – nonostante le polemiche – ha dimostrato di voler assumersi responsabilità, mettere la sicurezza al primo posto e affrontare a viso aperto anche le critiche più dure.



Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato