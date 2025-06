la paura

FIRENZE Resta ricoverata in prognosi riservata, in condizioni stabili, all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze la bambina di due anni ferita gravemente due giorni fa dopo essere stata morsa da un pitbull mentre si trovava nella casa della nonna, ad Agliana (Pistoia), che a sua volta ha riportato lesioni nel tentativo di salvare la nipotina. La piccola – il cane l’ha morsa all’addome e alle gambe – non sarebbe in pericolo di vita come già emerso da fonti sanitarie in questi giorni.