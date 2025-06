Sparatoria a Rosarno, la condanna dell’amministrazione comunale

contro violenza e intimidazioni

ROSARNO L’amministrazione comunale di Rosarno condanna con fermezza la grave sparatoria avvenuta nella giornata di ieri, che ha colpito un negozio, l’auto di un avvocato e una abitazione privata.

«Un gesto inquietante, che ha seminato paura nel cuore della nostra Città, probabilmente riconducibile alla stessa mano criminale» si legge in una nota. «Nella speranza che sia solo un fatto isolato, e non parte di un disegno criminoso più ampio. Esprimiamo piena solidarietà alle persone coinvolte e rinnoviamo la nostra fiducia e il nostro ringraziamento alle forze dell’ordine, che, sappiamo, stanno lavorando alacremente, auspicando che venga fatta piena luce sui fatti in tempi rapidi. Rosarno – continuano sindaco e amministrazione – è una comunità che rifiuta la violenza e l’intimidazione. Ai giovani lanciamo un appello: non cedete alle lusinghe e alle tentazioni della criminalità. La vita del mafioso non è tutta rose e fiori. Si tratta invece di una vita nascosta, fatta di latitanza, di carcere e, a volte, con tragico epilogo. Si è costretti talvolta ad uccidere le persone più care: fratelli, sorelle, genitori. Purtroppo è successo. Scegliete la strada giusta! Studiate! Solo la cultura può contrastare la criminalità. Non l’indifferenza, ma l’azione congiunta di tutti i cittadini, delle parrocchie, delle associazioni, contro ogni forma di violenza. Da parte nostra lavoreremo con determinazione per garantire sicurezza, legalità e convivenza civile» concludono il sindaco e l’amministrazione comunale.