Doris Lo Moro: «Serve chiarezza, non insinuazioni. Murone rifletta prima di parlare»

la replica

LAMEZIA TERME «Leggo le dichiarazioni di Mario Murone e fatico a comprenderne il senso. Non è chiaro di chi parli, né su quali fatti fondi certe accuse. A quale titolo, ad esempio, si permette di evocare “scambi” e “interessi personali”? Con quale idea della funzione pubblica? Parole gravi, dette con irresponsabilità. E questo è il vero problema: la pochezza di chi parla per sentito dire, affidandosi a suggeritori più abili nel costruire allusioni che nel costruire futuro». A dirlo in risposta alla nota diffusa da Mario Murone è Doris Lo Moro, candidata del centrosinistra alla carica di sindaco di Lamezia Terme.

«Non si può aspirare a guidare una comunità – aggiunge Lo Moro – seminando sospetti invece di proporre soluzioni. Un avvocato dovrebbe conoscere bene il confine tra battaglia politica e accuse diffamatorie, ma pare che Murone non legga nemmeno ciò che i suoi suggeritori scrivono per lui; a questo punto, dovrebbe almeno imparare il valore del silenzio.

E allora chiediamoci tutti, con onestà: davvero questa città ha bisogno di un sindaco guidato da un gruppo di persone pronte a tutto pur di raggiungere uno scopo, ricorrendo solo al fango da gettare sull’altro? È questo il modello che propongono per Lamezia?».

«A chi oggi sceglie insinuazioni al posto dei contenuti – conclude Lo Moro – rispondo con un impegno chiaro: difendere la verità, la legalità e la dignità di Lamezia Terme. Facciamo Chiarezza!».

