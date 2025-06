Ballottaggio Lamezia, Bevilacqua: «Non diamo alcuna indicazione di voto»

la conferenza stampa

LAMEZIA TERME «Il nostro è stato un grande risultato, un miracolo che dimostra radicamento territoriale e credibilità e capacità di intercettare i bisogni della popolazione. Anche al di fuori di Lamezia si guarda con interesse alla nostra esperienza, e mi riferisco all’intenzione di strutturarci a livello anche provinciale e regionale. Visto il nostro elettorato vario e con elementi di centrodestra e centrosinistra, non si intende dare alcuna indicazione di voto. Lasciamo, dunque, libero l’elettorato perché nasciamo come civici e se facessimo diversamente verrebbe meno il senso della nostra esperienza». Lo ha detto Gianpaolo Bevilacqua, candidato sindaco indipendente a Lamezia terme, in vista del ballottaggio di domenica tra Mario Murone, candidato sindaco di centrodestra, e Doris Lo Moro, candidata sindaco di centrosinistra. (c. a.)

