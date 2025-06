«Dal prossimo anno stop ai cellulari nelle scuole superiori»

l’annuncio

ROMA “Una notizia in anteprima: per il prossimo anno scolastico noi vorremmo vietare l’uso dei cellulare anche per le scuole superiori”. Lo ha annunciato il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara durante la trasmissione “Cinque Minuti” su Rai Uno. Valditara ha, inoltre, ribadito l’importanza di vietare l’uso dei social network sotto i 15 anni, augurandosi una approvazione rapida della proposta di legge bipartisan in discussione in Parlamento.

