Falcomatà torna all’attacco: «La Regione non assegna le funzioni che ci spettano»

la polemica

REGGIO CALABRIA Nel suo intervento nell’ultimo Consiglio comunale di Reggio Calabria, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha toccato numerosi punti, non solo relativi all’approvazione del rendiconto (con 17 voti favorevoli, 7 contrari e un astenuto). Secondo quanto riporta una nota diffusa dall’ufficio stampa del sindaco, Falcomatà è tornato all’attacco sulla questione delle deleghe non attribuite alla Città Metropolitana. «Abbiamo sempre alzato il tono della discussione, anche ai tempi del presidente Oliverio. Passi avanti – ha detto Falcomatà – erano stati fatti, come la delega ai Trasporti, che ha permesso la trasformazione di Atam in società in house, o quella sull’area dello Stretto. La delega all’Ambiente invece è stata ritirata dalla Regione, causando i problemi che conosciamo. È ingiustificabile sentirsi dire ancora oggi “stiamo vedendo quali sono i problemi”, dopo le rassicurazioni che le funzioni sarebbero state attribuite entro dicembre 2024. Sappiamo già che non arriveranno prima della scadenza del nostro mandato e diventeranno strumenti di campagna elettorale. Questa è una mistificazione: una Regione “straniera” pensa di risolvere tutto con interventi spot, ma non assegna le funzioni indispensabili al territorio». Sempre secondo quanto riporta la nota il consigliere Minicuci (centrodestra) ha ammesso che le deleghe non vengono affidate a Metrocity Reggio per divergenze interne allo stesso centrodestra in Regione. Parole che hanno scatenato gli interventi in dichiarazione di voto dei consiglieri Giuseppe Sera, che ha sottolineato «la necessità di pensare e lavorare per i territori», e Carmelo Versace, che ha stigmatizzato lo stallo e si è detto pronto a dare battaglia. «Altrimenti – ha concluso – al sindaco non rimarrà che intraprendere altri percorsi» (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato