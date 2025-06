Gal Terre Vibonesi, Erasmus+ : 60.000 euro per il protagonismo giovanile nelle aree rurali

il progetto europeo

VIBO VALENTIA Il GAL Terre Vibonesi e l’Associazione Valentia Academy APS sono partner strategici del progetto europeo RESOLUTION – Rural Empowerment and Strategic Opportunities for Young Leaders United Towards Innovation and Networking, approvato nell’ambito del programma Erasmus+ (Azione KA154 – Attività di partecipazione giovanile). Il progetto, che partirà a settembre 2025 con una durata biennale e un budget di circa 60.000 euro, vede la Calabria protagonista nel panorama nazionale dell’innovazione sociale per i giovani delle aree rurali. Promosso dal GAL GardaValsabbia (BS) in qualità di capofila, il partenariato include, oltre al GAL Terre Vibonesi e Valentia Academy APS, anche il GAL Prealpi e Dolomiti (BL), l’Associazione Revival – Gruppo Giovani Dossena (BG), la cooperativa Genossenschaft für Regionalentwicklung und Weiterbildung Sarntal (BZ) e il Comune di Gagliano Aterno (AQ).

La Calabria al centro dell’innovazione sociale europea

RESOLUTION nasce per affrontare concretamente le sfide che caratterizzano le aree rurali, particolarmente sentite nel territorio vibonese: l’isolamento geografico, la carenza di opportunità per i giovani e la necessità di rafforzare il dialogo tra cittadini e istituzioni. Il progetto punta a trasformare queste criticità in opportunità, rendendo i giovani calabresi protagonisti del cambiamento attraverso la creazione di Consigli Giovanili Rurali, l’organizzazione di “bivacchi culturali” per il confronto con le istituzioni, la mappatura partecipata delle opportunità territoriali e lo sviluppo di strumenti innovativi per la governance giovanile.

«La partecipazione del GAL Terre Vibonesi a questo importante progetto europeo conferma il nostro impegno nel creare opportunità concrete per i giovani del territorio vibonese – dichiara Vitaliano Papillo, Presidente del GAL Terre Vibonesi. – Le aree rurali della Calabria hanno un potenziale straordinario che può essere valorizzato solo attraverso il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni. Con RESOLUTION vogliamo dimostrare che i nostri borghi possono diventare laboratori di innovazione e partecipazione democratica, offrendo ai giovani gli strumenti per essere protagonisti del loro futuro senza dover necessariamente emigrare. La partnership con Valentia Academy rafforza ulteriormente la nostra capacità di intercettare e valorizzare le energie giovanili del territorio».

Un progetto nato dall’ascolto del territorio

Il progetto si basa su un’indagine preliminare che ha coinvolto 100 giovani tra i 16 e i 30 anni e 40 giovani amministratori locali under 30 provenienti da tutta Italia, evidenziando bisogni particolarmente sentiti nelle aree rurali calabresi: mancanza di spazi di aggregazione, scarsa conoscenza delle opportunità europee, isolamento sociale e debole partecipazione alla vita comunitaria.

Tra i principali risultati attesi dal progetto figurano una mappa interattiva delle opportunità locali, un toolkit per la governance giovanile rurale e una rete di giovani decisori locali in dialogo costante con istituzioni e reti europee. Il modello sviluppato nel vibonese potrà essere replicato in altri contesti rurali italiani ed europei.

Il ruolo strategico del GAL Terre Vibonesi e di Valentia Academy

La presenza del GAL Terre Vibonesi e di Valentia Academy APS nel partenariato garantisce alla Calabria un ruolo da protagonista in questo importante progetto europeo. L’esperienza maturata dal GAL nell’animazione territoriale e la capacità di Valentia Academy nel coinvolgimento giovanile rappresentano un valore aggiunto fondamentale per il successo dell’iniziativa, che porterà nel vibonese metodologie innovative e best practice europee per la partecipazione giovanile.

RESOLUTION rappresenta un’opportunità unica per i giovani calabresi di confrontarsi con i loro coetanei europei, acquisire nuove competenze e contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile del proprio territorio, dimostrando che le aree rurali possono essere luoghi di innovazione e futuro.

Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea che promuove l’educazione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa. L’Azione KA154 supporta specificamente le attività di partecipazione giovanile, incoraggiando il coinvolgimento dei giovani nella vita democratica dell’Europa a tutti i livelli territoriali.

