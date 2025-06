Pirossigeno Cosenza, contro il Vinumitaly Petrarca obiettivo “remuntada”

verso il ritorno playout

COSENZA E’ l’ultima settimana di lavoro. Ha preso il via la preparazione dei lupi in vista della sfida decisiva di martedì 10 giugno (ore 20:30 al PalaCosentia con ingresso libero) con il Vinumitaly Petrarca, valevole per il ritorno dei playout del campionato di Serie A. La squadra, agli ordini di mister Ibañes e dello staff tecnico, ha ripreso gli allenamenti oggi.

L’obiettivo è la “remuntada”. I lupi, infatti, battuti 3-1 nel match d’andata di sabato scorso, sono costretti a vincere con tre gol di scarto per conquistare la permanenza nella massima serie o, in altra ipotesi, con due gol di scarto ma solo dopo i tempi supplementari.

