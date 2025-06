Coppa Italia, Catanzaro al via il 17 agosto. Ecco tutte le date ufficiali

la nuova stagione

CATANZARO La nuova stagione della Coppa Italia è già alle porte e il Catanzaro si prepara a essere protagonista. I giallorossi, infatti, faranno il loro esordio nei trentaduesimi di finale della competizione nazionale, in programma domenica 17 agosto 2025. L’avversario sarà quasi sicuramente il Sassuolo (manca solo l’ufficialità), neo promosso in serie A, in una sfida che promette spettacolo e che potrebbe segnare l’inizio di un cammino importante per la formazione calabrese.

In caso di vittoria, il Catanzaro tornerà in campo il 24 settembre per i sedicesimi di finale.

Anche per questa stagione, la Coppa Italia sarà trasmessa in esclusiva da Mediaset, secondo quanto stabilito dal bando per i diritti televisivi.

Di seguito, tutte le date ufficiali dei turni della Coppa Italia 2025/26:

Turno preliminare – domenica 10 agosto 2025

L’edizione 2025/26 prende il via ufficialmente il 10 agosto con il turno preliminare, ma per il Catanzaro il primo appuntamento è fissato una settimana dopo. I tifosi sono già in attesa, sperando di vivere una stagione da ricordare anche nella coppa nazionale.