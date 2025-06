Anzianotti, weekend in acqua e in bici tra Sicilia e Basilicata per festeggiare i 12 anni

nuoto e inclusione

COSENZA Meno di un mese all’assalto all’isola. Con la mente a Cirella, e con un pacco gara che si rimpingua mentre entrano nel pieno le iscrizioni alla gara dell’ultimo weekend di giugno, gli Anzianotti si dividono tra gare preparatorie ed eventi di divulgazione e divertimento.

Il periplo di Levanzo

Il weekend scorso ha fatto registrare per la squadra di nuoto master un ottimo risultato alle Egadi (Trapani) con il giro dell’isola di Levanzo: periplo a nuovo di 12 chilometri, individuale e in coppia, dove gli eroi hanno concluso una meravigliosa esperienza. Si tratta di Giovanni Mazzuca, primo assoluto nella staffetta insieme alla mitica Angela De Luca – una coppia vincente nella vita e nello sport – e Giovanni Bruno e Giovanni De Maria primi assoluti nella staffetta maschile. Un grazie particolare a Salvatore Puntillo per la dedica alla squadra e i complimenti a Stefano Muraca che, in staffetta con lui, ha ottenuto ottimi risultati. Ecco i risultati nel dettaglio: Mazzuca e De Luca 1 Assoluti; Bruno e De Maria 3 Assoluti e 1 Maschili; Muraca e Puntillo 12 Assoluti.

Intanto Francesco Verre è arrivato terzo assoluto al primo trofeo Rossano sulla distanza di un miglio.

In bici tra Vulture e Tirreno

Ma il team cosentino che proprio in questi giorni ha spento le 12 candeline, si è anche messo in mostra su due ruote: anzitutto la Granfondo del Vulture (Potenza) con oltre 700 partenti fra lunga e media, la mediofondo si è rivelata una sfida di altissimo livello. Santino Rovito, sorvegliato speciale da campione uscente, ha tentato più volte la fuga ma ha dovuto accontentarsi di un (comunque ottimo) 10° posto assoluto e 5° di categoria. Marco Aloe ha gestito al meglio la gara chiudendo 34° assoluto e 10° di categoria. Ben 343 ciclisti al traguardo per la mediofondo: una battaglia vera. Alla Aragorn Race Urban XC di Belvedere Marittimo (Cosenza) Eustasio Santoro ha lottato come un leone e ha chiuse 4° di categoria, dimostrando carattere da vendere. Infine Raffaele De Benedittis ha raggiunto l’ennesimo podio: 2° di categoria con una prestazione da vero campione.

Convegno su sport e benessere

Intanto, ieri pomeriggio nella Dimora Storica della Giostra Vecchia – Palazzo Grisolia (Cosenza) si è parlato di sport, inclusione e benessere con atleti, educatori e rappresentanti di realtà che ogni giorno credono in uno sport accessibile a tutti (nella foto in basso: Rosario Caccuri, presidente Anzianotti, e Giovanni Mazzuca, atleta della squadra oltre che nutrizionista). Gli Anzianotti hanno raccontato come lo sport unisce. E per concludere con dolcezza, o meglio con sapidità: cuddururìaddri per tutti! Con un ringraziamento a Fernando De Maria.

Info iscrizioni e contatti per Cirella: https://portale.federnuoto.it/gare / www.anzianotti.com (Rosario: +39 346 1700023).

Nella foto gli atleti Anzianotti prima della gara nelle acque delle isole Egadi