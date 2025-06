Empowerment, ascolto e rete territoriale: i risultati di “A Voce Alta”

il progetto

Si è ufficialmente concluso “A Voce Alta: Donne Protagoniste”, il progetto promosso con il contributo della Regione Calabria e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nato con l’obiettivo di favorire l’emersione, la valorizzazione e il protagonismo delle donne nei contesti sociali e comunitari. L’iniziativa ha coinvolto numerose partecipanti attraverso attività di ascolto, laboratori tematici, consulenze personalizzate, percorsi di empowerment e momenti pubblici di confronto. Partendo dall’analisi dei bisogni, il progetto ha messo in campo interventi su misura, volti a rafforzare le competenze, l’autonomia e la consapevolezza delle donne.

Fondamentale il ruolo svolto dalla rete di collaborazione con enti locali, associazioni, scuole e realtà del terzo settore, che ha contribuito a radicare il progetto nei territori e a renderlo uno spazio condiviso di crescita e confronto.

La pubblicazione finale, raccoglie i risultati ottenuti, le buone pratiche sperimentate e gli strumenti operativi sviluppati nel corso del progetto.

«“A Voce Alta” ha rappresentato non solo un intervento a favore delle donne, ma un vero e proprio processo partecipativo che ha coinvolto anche istituzioni e società civile, con l’obiettivo di costruire una comunità più inclusiva, attenta e coesa. Quando una donna alza la voce, apre la strada anche per le altre. E insieme ,donne, istituzioni, comunità, nessuno resta indietro: è questa la frase che secondo noi meglio sintetizza l’eredità lasciata dal progetto».

La pubblicazione è consultabile al seguente link.

