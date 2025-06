Gasperini e Juric, legame di ferro nato a Crotone: ora l’Atalanta passa di mano

il passaggio di testimone

BERGAMO Dal maestro all’allievo, una scommessa. L’Atalanta per confermarsi agli alti livelli raggiunti grazie a Gian Piero Gasperini, senza cambiare filosofia e neppure modulo. Ivan Juric, reduce dall’annata più nera con due subentri a campionato in corso e altrettanti esoneri alla Roma e al Southampton, per la prima vera grande occasione della carriera, nell’ex regina delle provinciali diventata big. All’allenatore piemontese, che gli passa il testimone dopo nove anni e un’Europa League in bacheca, di Juric – suo amico ed ex vice – è sempre piaciuto parlare nei termini di un condottiero che in campo guidava i compagni alla conquista del pallone. A Zingonia, del resto, l’ex mediano di Crotone e Genoa è stato scelto nel solco dell’eredità tecnico-tattica del calcio propositivo e aggressivo del profeta, andato a ricercare nuovi stimoli alla Roma. Ironia della sorte, proprio dove la carriera di Juric ha preso una piega negativa. Il tecnico croato ora prova la ripartenza: accordatosi per due anni di contratto a due milioni e mezzo a stagione bonus compresi, sarà ufficializzato e presentato una volta risolte le questioni burocratiche proprie e del suo nuovo club. Questioni di documenti a posto, anche se è datata lo scorso 7 aprile la separazione consensuale con gli inglesi, accompagnati dal cinquantenne di Spalato alla retrocessione in Championship con 7 turni d’anticipo vincendo una sola partita di Premiership su 14 per poi riconsegnarli a Simon Rusk. Solo tecnicismi obbligati, ma Juric tra gli altri candidati era di fatto il più somigliante all’originale, pur in presenza di altri due allievi del maestro del calibro di Thiago Motta e Raffaele Palladino. Tra campo e area tecnica, Gasperini è stato il suo mentore per un decennio, dal 2003 al Crotone portato in B fino al 2013 a Palermo, compresi i passaggi tra campo e panchina al Genoa e il ruolo di vice proseguito anche nella breve parentesi all’Inter. Da lì in poi, il neo allenatore atalantino non ha mai mancato di proporre il 3-4-3 insegnatogli dal suo predecessore nelle diverse varianti. Dapprima alla Primavera genoana, quindi al Mantova in C, poi da allenatore del Crotone in B la storica promozione in A del 2016. E ancora nell’ottimo biennio al Verona a braccetto col direttore sportivo Tony D’Amico che ritrova a Bergamo e nel triennio al Torino senza fare il salto verso la qualificazione europea. In giallorosso, al posto di Daniele De Rossi, solo due mesi di tempo con 4 vittorie e 5 sconfitte su 12 partite Europa League compresa. Ora la grande chance è arrivata: Juric in Champions League, con l’obiettivo di andare avanti il più possibile giocandosi campionato e Coppa Italia. «Da Gasperini ho imparato tutto quello che so del calcio da allenatore – aveva detto tempo fa Juric, solo uno dei tanti e vari attestati di stima -. Siamo diversi come persone, modo di approcciarci ai giocatori e modo di essere, ma a livello calcistico ho preso solo da lui».

Foto Ansa

