Pd Cosenza, verso l’intesa sul segretario di superamento: decide Roma

i partiti

COSENZA L’orientamento era già emerso tre settimane fa, ora – dopo l’accelerazione a margine dell’assemblea di Lamezia Terme – inizia a prendere quota l’ipotesi Roma per chiudere la partita del segretario provinciale del Pd di Cosenza.

Le aree che animano il Partito democratico a livello nazionale avrebbero infatti trovato la quadra su un nome condiviso e accettato anche dalla maggioranza che fa riferimento alla leader Elly Schlein: e già a inizio della prossima settimana – quasi sicuramente martedì – potrebbe essere ufficializzato, nelle stanze del Nazareno, l’accordo alternativo all’ipotesi Le Fosse segretario indicata dall’area Adamo–Capalbo, ipotesi di cui il Corriere della Calabria dava conto qualche giorno fa.

Il quadro è in continua evoluzione e sullo sfondo c’è un contrasto tra gli sconfitti di Rende: da un lato, appunto, Adamo-Bruno Bossio-Capalbo, dall’altro il duo Bevacqua-Iacucci: in quest’ottica il superamento potrebbe farlo Roma.

Dalla federazione bruzia non trapela per adesso alcun nome ma la risoluzione romana – se confermata – avrebbe intanto la conseguenza di calmierare le correnti che agitano il Pd cosentino, riportando un po’ di pace nel periodo congressuale, soprattutto in vista delle prossime scadenze elettorali. Regionali in primis. (EFur)

