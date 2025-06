Sventata dai carabinieri una truffa ai danni di una 91enne nel Cosentino

il raggiro

COSENZA È sempre massima l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Scalea, con il costante impulso e coordinamento della Procura della Repubblica di Paola, nella prevenzione e repressione di truffe soprattutto se rivolte a quella fascia di popolazione maggiormente esposta al particolare tipo di reato.

Una riprova di ciò è quanto accaduto nel pomeriggio di mercoledì 4 giugno. Una chiamata giunta sul numero d’emergenza 112 che ha segnalato una probabile truffa in atto nel comune di Orsomarso ha fatto immediatamente attivare un articolato dispositivo composto da autovetture civetta della Sezione Operativa del N.o.r.m. della Compagnia e da pattuglie con colori d’istituto della Stazione Carabinieri di Orsomarso.

La tentata truffa

Un’anziana donna di Orsomarso aveva infatti ricevuto una chiamata anonima da un soggetto che, qualificatosi come un “maresciallo dei carabinieri”, le aveva riferito che suo figlio aveva causato un grave incidente a Scalea e che aveva necessità di 8mila euro per evitare problemi giudiziari.

Il nipote e la figlia dell’anziana signora, accortisi della truffa che si stava realizzando, hanno fatto scattare l’allarme allertando i Carabinieri che sono prontamente intervenuti appostandosi nei pressi dell’abitazione in una cornice di sicurezza. Nel corso della conversazione durata ininterrottamente per oltre 2 ore, l’anonimo interlocutore ha ribadito più volte di non agganciare la cornetta del telefono e ha fornito precise istruzioni per far consegnare il denaro contante e altri monili in oro presenti in casa dalla vittima a una terza persona che sarebbe giunta a breve.

Ed effettivamente dopo un po’ è arrivato un soggetto 51enne originario della provincia di Napoli il quale, mentre si stava avvicinando al cancello dell’abitazione per ricevere il denaro, è stato bloccato dai Carabinieri e condotto in caserma: è stato tratto in arresto in flagranza per tentata truffa aggravata.

