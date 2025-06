Taekwondo, il reggino Cogliandro bronzo ai campionati nazionali

i talenti di calabria

L’atleta reggino Antonio Cogliandro ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria -61 kg ai Campionati Nazionali Olimpyc Dream Cup di Taekwondo 2025 svoltosi sabato 1 e domenica 2 giugno al Foro Italico di Roma e che hanno fatto registrare la presenza di ben 800 atleti provenienti da tutte le regioni italiane. Un altro prestigioso traguardo per il talento guidato dal maestro Antonio Siclari della società sportiva Crossfighters, che è andato vicinissimo alla qualificazione alla finalissima per il titolo dopo una entusiasmante semifinale condotta a lungo in vantaggio dall’atleta reggino contro l’avversario più forte della categoria, poi vincitore della medaglia d’oro.

Antonio Cogliandro ha vinto negli ottavi di finale contro l’atleta della Basilicata con il punteggio di 8-0 nel primo round e 13-1 nel secondo, superando poi il rappresentante della Liguria nei quarti (12-0 primo round, ko al secondo). Poi si è fermato in semifinale contro l’atleta laziale, campione italiano e medaglia oro di quest’anno. Antonio Cogliandro ha pagato la giovane età e l’inesperienza quando a quattro secondi dalla fine del primo round, in vantaggio, si è fatto recuperare perdendo di un solo punto. Avanti anche nel secondo round, ha perso nel finale 12-9. L’atleta reggino porta a casa comunque un importante terzo posto che vale la medaglia di bronzo nella categoria -61 kg.

Per la Calabria è stato un successo con dieci atleti sul podio dei 64 complessivamente partecipanti, record per il movimento regionale del Taekwondo.

Cogliandro, 14 anni, ha iniziato questa attività a soli cinque anni. Frequenta la scuola Secondaria di Primo Grado dell’istituto Comprensivo Carducci-V.da Feltre di Reggio Calabria e si allena presso la palestra Centro Posturale Aries della società Asd Crossfighters. In questi anni ha già conquistato traguardi significativi. A marzo scorso si è laureato vice campione d’Italia vincendo la medaglia d’argento nella categoria -57 kg ai Campionati italiani Cadetti Cinture Nere.

Nella foto Antonio Cogliandro con il maestro Antonio Siclari

