A Roma il corteo per Gaza. Schlein: «Piazza inclusiva»

ROMA “Palestina libera!”. Con questo grido centinaia di persone partecipano alla manifestazione indetta da Avs, M5s e Pd, dietro lo striscione che apre il corteo, con scritto “Gaza stop al massacro. Basta complicità”. Molte le bandiere, oltre a quelle con le sigle dei partiti, ci sono anche quelle con i colori della Palestina e quelle della pace.

Dal palco allestito in piazza San Giovanni gli interventi alla manifestazione.

La prima a prendere la parola è stata la giornalista Valentina Petrini che modera gli interventi. «L’unico dovere etico di noi giornalisti – ha detto – è stare dalla parte dei deboli. E’ ridicolo continuare a dividerci sulle parole: è genocidio, è pulizia etnica». E poi alludendo a quanto disse Giorgia Meloni in un comizio a San Giovanni, Petrini ha aggiunto: «Sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono umana».

«E’ una piazza molto unitaria e inclusiva, lo sentite anche dal palco dove si alterneranno testimonianze di associazioni, ma anche di palestinesi e anche di israeliani che stanno manifestando contro Netanyahu e contro il cinismo di un governo che sta portando avanti un massacro per i propri fini politici». Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine della manifestazione per Gaza in corso a Roma. «È una piazza che finalmente vede le forze politiche assumersi la responsabilità di rispondere a una richiesta fortissima che abbiamo sentito dal basso. E lo vedete in questa magnifica piazza trasversale, aperta».

«Su questi temi concreti noi ci siamo con chiarezza, forza e determinazione. A noi piace mescolare le bandiere per una giusta causa». Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine della manifestazione su Gaza parlando delle bandiere di Pd, M5s e Avs che sventolano insieme. «Di fatto è già successo. E’ successo per altri progetti politici, per altri obiettivi politici. Ci sono già degli obiettivi che hanno visto le nostre bandiere mescolarsi per rafforzare l’azione politica. Non ci siamo mai sottratti quando c’è un progetto che a noi sta a cuore, come sul salario minimo e anche qui per Gaza».

«Questa è la piazza dell’umanità contro lo sterminio sistematico che va avanti da 20 mesi con tanti governi, a partire da quello italiano, che stanno facendo finta di non vedere e ancora oggi balbettano. Ci sono misure concrete nella nostra mozione unitaria, da cui parte questa iniziativa e la presenza di tantissimi cittadini oggi è il segno che l’opinione pubblica e i cittadini italiani non ci stanno più. Stop a questo sterminio». L’ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, all’inizio del corteo per Gaza organizzato a Roma da Pd, M5s e Avs.

Tra gli altri esponenti politici ci sono anche Nichi Vendola di Avs; Nicola Zingaretti, capogruppo del Pd in Europa; Roberto Fico del M5s ed ex presidente della Camera; il presidente del Pd, Stefano Bonaccini; Gaetano Manfredi, presidente Anci e sindaco di Napoli; Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato; Riccardo Ricciardi, capogruppo del M5s alla Camera; Paola Taverna del M5s; Marco Grimaldi, deputato di Avs; Leoluca Orlando, eurodeputato di Avs. Al corteo c’è anche Massimo D’Alema.

«E’ un’enorme risposta di partecipazione per dire basta al massacro dei palestinesi e ai crimini del governo Netanyahu. E’ un’altra Italia che non tace, come fa il governo Meloni». Così la segretaria del Pd, Elly Schlein all’inizio del corteo. «E’ un’Italia che vuole il riconoscimento dello Stato palestinese ed questa è l’Italia che vogliamo», ha aggiunto.

Un ragazzo, con la bandiera palestinese in vita e, legata sulla schiena, la foto del presidente israeliano Netanyahu insieme alla premier Giorgia Meloni, accostata a quella di Mussolini e Hitler, accompagnata dalla scritta “Oggi come ieri, sempre dalla parte della criminalità”, ha fatto il suo ingresso alla manifestazione per Gaza organizzata a Roma da Pd, M5s e Avs. Nel corteo compare anche un cartello con su scritto: «Sono padre, sono cristiano, sono nonno, sono italiano, non sono assassino», parafrasando le dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni (“Sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana”).

Alla vigilia della manifestazione l’Unione delle Comunità ebraiche italiane ha espresso preoccupazione «per la scelta di difendere solo un popolo, quello palestinese, e non anche quello israeliano». Per questo, sottolineando di «non riconoscersi in chi annuncia piani di svuotamento di Gaza dai suoi naturali abitanti”, gli ebrei italiani lanciano l’appello a «mostrare sempre entrambe le bandiere, mai una sola». (Ansa)

