«A Lamezia diversi presidenti non consegnano le schede del referendum»

LAMEZIA TERME La Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo lancia un forte segnale d’allarme in merito alle operazioni elettorali in corso a Lamezia Terme, in occasione delle consultazioni amministrative e referendarie dell’8 e 9 giugno. Secondo quanto riferito agli esponenti del sindacato da alcuni cittadini, in diverse sezioni elettorali di Lamezia Terme i presidenti di seggio avrebbero chiesto agli elettori se intendessero ritirare tutte le schede disponibili — per la scelta del sindaco e/o in occasione del ballottaggio e per i referendum — ponendo dunque quesiti che, come sottolinea la Cgil, risultano «in aperto contrasto con quanto stabilito dal manuale operativo fornito a tutte le sezioni elettorali».

«Una simile prassi — evidenzia il segretario generale della Cgil Area Vasta, Enzo Scalese — rischia di alterare il clima di piena libertà in cui ogni cittadino deve potersi esprimere. Chiedere all’elettore se intenda o meno ritirare tutte le schede disponibili non è previsto dalle norme e può condizionare, anche involontariamente, o generare incertezza, soprattutto in chi si accinge ad esercitare un diritto così delicato e personale». Per la Cgil, il ruolo dei presidenti e dei componenti dei seggi deve rimanere rigorosamente neutrale e limitato all’applicazione puntuale delle regole, evitando qualunque atteggiamento o domanda che possa influenzare il voto o indurre il cittadino a credere che esistano opzioni o limitazioni non contemplate dalla legge. Alla luce di quanto sta accadendo, la Cgil Area Vasta – che ha già segnalato i casi all’Ufficio Elettorale del Comune di Lamezia Terme – ritiene indispensabile un intervento immediato da parte del Prefetto di Catanzaro, affinché venga diffusa una comunicazione ufficiale e univoca, rivolta a tutti i seggi, utile a chiarire e uniformare le modalità corrette di conduzione delle operazioni elettorali. «Solo così — conclude Scalese — sarà possibile garantire pienamente il diritto di voto, fondamento imprescindibile della nostra democrazia».

