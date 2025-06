Calcio, il Pescara promosso in B dopo i calci di rigore: battuta la Ternana

playoff serie c

PESCARA Il Pescara e la quarta ed ultima squadra promossa in Serie B. Allo Stadio Adriatico la squadra di Silvio Baldini ha vinto 3-2 dopo i calci di rigore. Eroe della serata il portiere pescarese Alessandro Plizzari (nella foto), che dopo alcune parate decisive nei tempi regolamentari ha parato tre tiri dagli 11 metri. I 90 minuti si erano conclusi 1-0 per la Ternana grazie alla rete dell’olandese De Boer al 31′ della ripresa, che aveva pareggiato lo 0-1 dell’andata a favore degli abruzzesi, questa sera in 10 dal 16′ della ripresa per l’espulsione di Dagasso. Il risultato non è cambiato nei due tempi supplementari e si è così arrivati ai rigori che hanno premiato il Pescara con la promozione: abruzzesi in serie B dopo 4 anni, con Baldini che firma l’ennesima impresa.