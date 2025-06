Crolla il controsoffitto, chiusa la piscina olimpionica a Crotone

l’episodio

CROTONE La Piscina Olimpionica di Crotone è temporaneamente chiusa a causa del crollo della controsoffittatura in un’area della struttura. Il crollo è stato scoperto stamattina dai gestori dell’impianto e riguarda l’area del corridoio di accesso agli spogliatoi. Immediatamente dopo il verificarsi dell’evento, sono state allertate le forze dell’ordine e la Rari Nantes Auditore Crotone, società che gestisce l’impianto, ha provveduto a presentare formale denuncia dell’accaduto. Al momento non è possibile stabilire con certezza le cause del crollo. Tuttavia – si legge in una nota diffusa sui social – una prima consulenza tecnica, affidata a un professionista incaricato dalla Rari Nantes Auditore, ha evidenziato la natura anomala del cedimento, motivo per cui nessuna ipotesi viene esclusa. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Comune di Crotone, che hanno espresso piena solidarietà alla società sportiva e hanno confermato la disponibilità dell’Ente a collaborare per accertare le cause e ripristinare la piena funzionalità della struttura. In via precauzionale, tutte le attività previste presso la piscina olimpionica sono momentaneamente sospese. La riapertura dell’impianto è prevista entro pochi giorni, non appena saranno completati gli interventi di ripristino e sicurezza dei luoghi. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

