Lamezia Terme oggi e domani alle urne: è sfida Lo Moro-Murone

LAMEZIA TERME A due settimane dal primo turno si sono nuovamente aperte le urne a Lamezia Terme per il ballottaggio per eleggere il prossimo sindaco. Si vota oggi dalle ore 7 alle ore 23 e domani dalle ore 7 alle ore 15 nelle 78 sezioni disseminate sul territorio lametino. La sfida è tra il candidato sindaco del centrodestra, Mario Murone, e il candidato sindaco del centrosinistra, Doris Lo Moro. Al primo turno Murone, che era sostenuto da sei liste, ha ottenuto 44,05%, Lo Moro, che era sostenuta da cinque liste, ha ottenuto il 31,8% dei consensi. Il terzo candidato sindaco, Gianpaolo Bevilacqua, sostenuto da tre liste, al primo turno ha ottenuto il 24,2%, lasciando libertà di voto ai suoi elettori per il ballottaggio. Al primo turno l’affluenza a Lamezia Terme è stata del 54,99%.

Come si vota

Per il ballottaggio ogni elettore riceve una scheda con il nome e il cognome dei due candidati alla carica di sindaco e, sotto, i simboli delle liste collegate. Per esprimere il proprio voto basta tracciare un segno sul rettangolo in cui c’è scritto il nome del candidato prescelto oppure sul simbolo di una lista a cui è collegato. Non è previsto il voto disgiunto: la scelta, infatti, è solo tra i due candidati sindaco e non sulle liste come al primo turno. Se si barra il nome di un candidato sindaco e la lista che sostiene lo sfidante, il voto è nullo.

Risvolti politici

Quello di Lamezia Terme è un voto che ha anche un importante risvolto politico: il centrodestra, che governa la Regione, ha un doppio interesse, quello di confermarsi alla guida di una città strategica in Calabria e quello di stoppare la filiera dei governi di centrosinistra nelle principali città calabresi (il centrosinistra guida 4 capoluoghi di provincia e anche Corigliano Rossano). Come in una partita allo specchio, perfettamente contrari gli obiettivi del centrosinistra: vincendo a Lamezia Terme il campo progressista allungherebbe quella filiera e strapperebbe un altro Comune al centrodestra. (regione@corrierecal.it)

