Terremoto alla Nazionale. Spalletti: «Sarò esonerato»

colpo di scena

ROMA ” Ieri sera siamo stati insieme un bel po’ con il presidente Gravina, e mi ha comunicato che sarò sollevato all’incarico. Io non avrei mollato, ma esonero è”. Lo ha detto il ct della Nazionale Luciano Spalletti in conferenza stampa. Spalletti ha riferito che con la Moldavia nel prossimo impegno degli azzurri sarà comunque in panchina. “Domani vado in panchina, poi risolveremo il contratto”, ha aggiunto il tecnico.

