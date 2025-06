Uno psicologo in ogni scuola: domani la presentazione del progetto della Regione

la conferenza stampa

CATANZARO Domani lunedì 9 giugno alle ore 10,30, nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, si terrà una conferenza stampa nel corso della quale sarà presentato il progetto pilota “Discutiamone insieme-Lo psicologo a scuola”, finanziato e promosso dalla Regione Calabria e sviluppato d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale e con l’Ordine regionale degli psicologi della Calabria. I dettagli organizzativi del progetto saranno illustrati dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, dal senatore Mario Occhiuto, dall’europarlamentare Giusi Princi, dagli assessori regionali all’Istruzione e alle Politiche sociali, Maria Stefania Caracciolo e Caterina Capponi, dal dirigente vicario dell’Usr Antonino Cama, e dal presidente dell’Ordine degli psicologi della Calabria Massimo Aiello.

Il progetto

Il progetto pilota su scala nazionale prevede che da settembre, in tutte le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado della Regione, venga inserito lo psicologo al fine di promuovere il benessere psicologico dei ragazzi, attraverso interventi di supporto individuale e di gruppo, con contestuali azioni di accompagnamento ai docenti e alle famiglie. All’incontro con la stampa saranno presenti anche i vertici delle Aziende sanitarie provinciali, dirigenti scolastici e psicologi al fine di creare un ambiente educativo positivo e inclusivo. In un contesto in cui si manifestano sempre più frequentemente forme di fragilità tra i giovani, la figura dello psicologo scolastico rappresenta un presidio fondamentale per prevenire e contrastare il disagio adolescenziale che pregiudica lo sviluppo dell’autostima, della fiducia in sé stessi compromettendo i rapporti interpersonali e minando la loro serenità.

