Ballottaggi, a Matera in vantaggio Nicoletti. A Taranto avanti Bitetti

le sfide

Chiusa ufficialmente la tornata di ballottaggi, che ha coinvolto 13 Comuni in tutta Italia inclusi due capoluoghi provinciali, Matera e Taranto. Al momento in entrambe le città è stato completato circa un terzo dello scrutinio nelle varie sezioni: nel Comune lucano il candidato di centrodestra Antonio Nicoletti è in leggero vantaggio sul civico Roberto Cifarelli (sostenuto dal centrosinistra), in quello pugliese avanti il centrosinistra con Pietro Bitetti con circa dieci punti di vantaggio sul civico Francesco Tacente (sostenuto dal centrodestra). Le altre città in cui si vota sono Ortona, Bisegna (entrambe Abruzzo), Lamezia Terme (Calabria), Volla (Campania), Fiano Romano (Lazio), Cernusco sul Naviglio, Saronno (entrambe Lombardia), Sant’Elpidio a Mare (Marche), Massafra, Orta Nova e Triggiano (tutte e tre Puglia).