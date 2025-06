Ballottaggi: Matera al centrodestra, Taranto al centrosinistra

i risultati

Si è chiuso lo spoglio nei due capoluoghi di provincia chiamati al voto per il ballottaggio. A Matera vince Antonino Nicoletti, candidato del centrodestra, con il 51,3%: l’avversario Roberto Cifarelli, civico sostenuto dal centrosinistra, si ferma al 48,7%. A Taranto è invece la coalizione progressista ad avere la meglio, con il 54,7% dei voti a fare di Pietro Bitetti: Francesco Tacente, civico sostenuto dal centrodestra, si ferma al 45,3%. Nei Comuni non capoluogo la tornata elettorale premia Davide Santonastaso (coalizione civica) a Fiano Romano, Paola Lorena Colombo (centrosinistra) a Cernusco sul Naviglio, Ilaria Maria Pagani (centrosinistra) a Saronno, Angelo Di Nardo (Fratelli d’Italia) a Ortona, Giancarla Zaccaro (coalizione civica) a Massafra, Domenico Di Vito (civico sostenuto dal centrosinistra) a Orta Nova e Giuseppe Toscano (M5s) a Triggiano; in fase di completamento lo scrutinio a Lamezia Terme e Volla, con in vantaggio rispettivamente Mario Murone (centrodestra) e Giuliano Di Costanzo (centrosinistra).