Caserta-Catanzaro: un futuro ancora da scrivere

CATANZARO A Catanzaro si attende una risposta che potrebbe segnare la rotta della prossima stagione: quella di Fabio Caserta. Dopo l’eliminazione in semifinale playoff, il tecnico giallorosso ha deciso di prendersi un momento di pausa per riflettere sul futuro, lasciando in sospeso la sua permanenza sulla panchina del “Ceravolo”.

Attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, Caserta ha ringraziato pubblicamente la società, la squadra e i tifosi. Dal canto suo, il club guidato dal presidente Floriano Noto, insieme al direttore sportivo Ciro Polito, non ha mai smesso di credere nell’allenatore calabrese, ribadendogli piena fiducia per la prossima stagione.

Nonostante le sirene dell’Empoli – che continua a monitorare il tecnico originario di Melito Porto Salvo – l’impressione è che Caserta possa alla fine scegliere di proseguire il suo percorso a Catanzaro. Tuttavia, nessuna decisione è ancora stata formalizzata, e l’ambiente resta in attesa.

Nel frattempo, la dirigenza non resta a guardare. Il progetto per il terzo campionato consecutivo in serie B si fonda sulla continuità e sull’ambizione: valorizzazione del gruppo attuale, gestione dei contratti in scadenza e dei riscatti ancora da definire.

Tra le situazioni più delicate c’è quella di Quagliata, per il quale resta aperto uno spiraglio per un nuovo accordo con la Cremonese. Occhi puntati anche su Pagano e Seck, mentre Coulibaly sembra destinato a non proseguire la sua avventura in giallorosso. Da valutare, invece, la posizione di Situm, ancora in bilico.

Questa settimana potrebbe essere decisiva, sia per il futuro dell’allenatore sia per delineare le prime mosse ufficiali del mercato estivo. (redazione@corrierecal.it)

