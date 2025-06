Cosenza calcio, D’Orazio chiede scusa: «Stagione deprimente, a volte ho provato vergogna»

la lettera

COSENZA Dopo la dolorosa retrocessione in serie C del Cosenza, il capitano Tommaso D’Orazio rompe il silenzio con un messaggio social toccante rivolto alla tifoseria rossoblù. Un post carico di emozione, rispetto e consapevolezza, che conferma – ancora una volta – il legame profondo tra il difensore e la città dei Bruzi.

«Ci ho messo un po’ per metabolizzare», scrive D’Orazio, che in oltre sei stagioni ha indossato la maglia del Cosenza con impegno e dedizione. La retrocessione, arrivata al termine di un’annata difficile, lo ha segnato profondamente. «La delusione è talmente forte che in cuor mio l’unico modo per superarla sarebbe riportare questo posto, questa città, dove merita».

Nessuna scusa, nessun tentativo di scaricare le responsabilità: «Non posso esimermi dal chiedere scusa a tutti voi, e anche a me stesso, per quest’annata. Non sono qui a fare un’analisi delle colpe – in primis sono anche mie – non sono riuscito quest’anno nell’obiettivo».Con umiltà e senso del dovere, D’Orazio ammette la difficoltà vissuta in alcuni momenti della stagione: «A tratti è stata dura e deprimente. Ma anche nei momenti peggiori, dove ho provato vergogna per certe situazioni o prestazioni, ho sempre indossato questa maglia con orgoglio, in virtù della sua storia e del mio trascorso in questo posto». «Chiedo scusa a tutti – conclude – nessuno di noi meritava quello che è successo. Potevamo e dovevamo fare di più. Tutti».Nel momento più buio, mentre il patron Eugenio Guarascio non ha mai chiesto apertamente scusa alla città per i disastri commessi in questa annata, il capitano si prende la responsabilità e resta al fianco dei suoi tifosi. (redazione@corrierecal.it)

