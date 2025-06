Il futuro del Cosenza calcio, stasera torna Milicchio con “I fatti del calcio”

il programma

COSENZA Torna questa sera alle ore 20.40 su L’altro Corriere Tv (canale 75 del digitale terrestre) l’appuntamento con “I fatti del calcio”, il programma sportivo condotto da Giuseppe Milicchio. Ampio spazio come sempre dedicato alle vicende del Cosenza calcio, a pochi giorni di distanza dalla domanda di iscrizione del club al campionato di serie C. Regna ancora il mistero sul futuro rossoblù, a metà tra possibile cessione del club e permanenza del patron Eugenio Guarascio. Numerosi e prestigiosi gli ospiti di questa sera, a cominciare dal tecnico della promozione dei Lupi in B di sette anni fa Piero Braglia, già intervistato dal Corriere della Calabria nella giornata di ieri. A porre domande al tecnico oltre a Milicchio anche i giornalisti Francesco Pirillo, Eliseno Sposato e Sandro Mosca. Immancabile la presenza del super tifoso Felice Arieta.

