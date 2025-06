Allaccio abusivo alla rete elettrica, due denunce nel Crotonese

i controlli

BELVEDERE SPINELLO Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Belvedere Spinello (KR), hanno effettuato un controllo ad un food truck, un esercizio ambulante di vendita di panini; l’attenzione dei militari, durante un servizio di controllo del territorio, era stata destata dal cavo che forniva l’energia elettrica

Il cavo, infatti, che giungeva al veicolo, sembrava partire da un edificio pubblico, allacciandosi quindi alla rete elettrica in modo irregolare.

I primi accertamenti hanno fornito riscontro a questa ipotesi, conducendo rapidamente ad identificare i responsabili del furto, un uomo e una donna, che avrebbero permesso l’allaccio abusivo sottraendo di fatto l’energia elettrica; entrambi sono stati deferiti all’autorità giudiziaria.

L’entità precisa del danno, ovvero la quantità dell’energia elettrica illecitamente utilizzata, è in corso di quantificazione da parte dei tecnici.

Il servizio di polizia giudiziaria si inquadra nel novero delle attività poste in essere dal comando provinciale carabinieri di Crotone, finalizzate al contrasto di ogni forma di illecito anche nei settori commerciali, al fine di impedire l’illecita concorrenza nelle attività di mercato ed è supportata dalla stretta collaborazione dell’Ente gestore.