«Centrodestra quasi imbattibile se unito. Bevilacqua? Dispiace per la sua scelta bipartisan»

dopo il ballottaggio

LAMEZIA TERME «Il centrodestra si dimostra ancora una volta unito, compatto, e vincente e quando il centrodestra è unito e compatto è quasi imbattibile. E a Lamezia Terme lo abbiamo dimostrato». Lo ha affermato il coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, commentando con il Corriere della Calabria la vittoria del centrodestra al ballottaggio di Lamezia Terme con Mario Murone nuovo sindaco.

«Se uniti siamo quasi imbattibili»

«La vittoria a Lamezia – ha aggiunto Cannizzaro – apre la strada ad altri successi nei prossimi mesi. Penso alle prossime sfide in altre città della Calabria, che il centrodestra, se continua a lavorare con la stessa determinazione, potrà conquistare la fiducia dei cittadini con merito. Questo centrodestra forte, coeso e credibile sta dimostrando come si governa una regione complessa come la Calabria, ma anche come si guida un Paese, essendo la stessa coalizione che oggi è al governo nazionale. Ancora una volta abbiamo voluto dimostrare che uniti si vince, si battono le sinistre che continuano a impostare le loro campagne elettorali sull’odio, sulla rabbia, sulle accuse personali, sulle ingiurie in alcuni, come purtroppo è accaduto anche qui a Lamezia. A prevalere, invece, è stata la pacatezza e la serietà di Mario Murone, il nostro candidato, che ha saputo infondere serenità in una comunità che ha bisogno di visione, di progettualità e di un programma concreto. E il centrodestra – ha rimarcato il coordinatore regionale di Forza Italia – lo ha raccontato con chiarezza: questa è stata la ricetta vincente».

L’impegno per Lamezia

«I cittadini – ha sostenuto poi Cannizzaro – ci hanno dato fiducia. Da domani si inizia a lavorare accanto a Mario Murone, sia come partiti, attraverso i nostri segretari regionali e nazionali, sia come parlamentari, al fianco degli eletti. Saremo tutti pronti ad accompagnarlo in questa straordinaria avventura, insieme alla sua Giunta e al Consiglio comunale che lo sosterrà. Siamo molto felici per questa grande vittoria».

«Dispiace per Bevilacqua»

Un pensiero al terzo candidato sindaco, Gianpaolo Bevilacqua, di estrazione di centrodestra (e Forza Italia), che al ballottaggio ha lasciato libertà di voto ai suoi elettori. «Mi dispiace – ha affermato Cannizzaro – che Bevilacqua abbia deciso di non partecipare a questa vittoria. È sempre stato un uomo di centrodestra e avrebbe potuto cogliere questa occasione per sostenerci. Mi dispiace perché è un amico, gli voglio bene e lo saluto, ma ha deciso di essere bipartisan in questa competizione, di essere spettatore lasciando libertà di voto ai suoi sostenitori. Quando un leader lascia libertà di voto al suo elettorato evidentemente ha deciso di non partecipare a una vittoria. E noi – ha concluso il coordinatore regionale di Forza Italia – ci godiamo questa vittoria che è solo ed esclusivamente del centrodestra». (a. c.)

