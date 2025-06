Galati: «A Lamezia il centrodestra ha sconfitto rancore e calunnie»

il dopo ballottaggio

LAMEZIA TERME «L’amore vince sempre sul rancore». Lo ha detto Pino Galati, coordinatore regionale di Noi Moderati, commentando con il Corriere della Calabria la vittoria del candidato sindaco di centrodestra, Mario Murone, al ballottaggio di Lamezia Terme. «Vincono le idee e l’unità del centrodestra, Lamezia non aveva bisogno di un ritorno all’indietro», ha sostenuto ancora Galati per il quale in queste elezioni «la differenza l’hanno fatta l’unità della coalizione e il candidato sindaco, un candidato garbato, attento, empatico con la gente. Dall’altra parte – ha proseguito il coordinatore di Noi Moderati – abbiamo visto solo calunnie, diffamazioni. La gente invece ha scelto diversamente». Per Galati «da domani bisogna mettersi a lavorare per dare a tutta Lamezia e a tutta questa gente prospettive, speranze e soluzioni e soprattutto per ridare centralità a Lamezia Terme nel panorama regionale». E Noi Moderati? «Abbiamo fatto la nostra parte, soprattutto siamo stati decisivi nella scelta di Murone», ha concluso Galati. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato