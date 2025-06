Nazionale, sfumato Ranieri prende quota la pista Gattuso

panchina bollente

Come un gol incassato al 95’, proprio quando sembrava tutto deciso. Claudio Ranieri ha detto “no, grazie” a una proposta che sembrava ormai solo da ufficializzare. Il tecnico romano, 73 anni, dopo aver dato la sua disponibilità alla Figc e ottenuto il via libera anche dalla Roma, ha fatto marcia indietro nella notte, lasciando il presidente Gabriele Gravina a dover ricominciare la caccia al nuovo Commissario Tecnico della Nazionale.Un fulmine a ciel sereno, una rinuncia arrivata all’improvviso dopo giorni in cui tutto sembrava andare nella direzione di un finale già scritto. Ranieri, che pure era parso entusiasta di poter chiudere la sua carriera con l’impresa più grande – rilanciare l’Italia e portarla al Mondiale 2026 – ha fatto sapere di non sentirsi pronto a prendersi un impegno di tale portata. Una scelta che Gravina ha incassato con amarezza, consapevole di aver lavorato con rapidità e nel massimo rispetto dei club e dei protagonisti coinvolti.Con l’uscita di scena di “Sir Claudio”, torna quindi d’attualità una rosa di candidati più giovani e legati visceralmente alla maglia azzurra. Tra questi, c’è un nome che accende cuori e riflessioni, un nome che nelle ultime ore starebbe prendendo quota: Gennaro Gattuso.

Calabrese di Corigliano Calabro, Gattuso è uno di quei nomi che evocano passione, grinta e spirito di appartenenza. Campione del mondo nel 2006, ha indossato la maglia azzurra per quasi quattordici anni, diventandone uno dei simboli più autentici. E oggi, dopo diverse esperienze in panchina tra Italia e Spagna, potrebbe essere il momento giusto per la grande chiamata.La carriera da allenatore di “Ringhio” è stata intensa e per certi versi irregolare, ma sempre ricca di significati. Dopo aver mosso i primi passi in Svizzera e in Grecia, è tornato in Italia alla guida di Pisa e Milan, dove ha messo in mostra una capacità sorprendente nel lavorare con i giovani e nel costruire un gruppo coeso. Successivamente ha allenato Napoli, Fiorentina (brevemente), Valencia e Marsiglia, lasciando ovunque l’impronta del suo carattere feroce e intransigente.

Oggi è libero, motivato e, secondo alcuni rumors, anche molto interessato all’opportunità di guidare la Nazionale. Un compito che non lo spaventerebbe, anzi: per uno come Gattuso, portare l’Italia al Mondiale dopo anni difficili sarebbe la missione perfetta. Più che un incarico, una battaglia da vincere con orgoglio.Sul tavolo restano anche le ipotesi Stefano Pioli, vicino a un ritorno alla Fiorentina ma non ancora ufficialmente legato, e Daniele De Rossi, fresco di salvezza con la Roma. Più lontana la pista Roberto Mancini, che si sarebbe pentito delle dimissioni date nell’agosto 2023, ma il cui ritorno appare improbabile per motivi ambientali e politici.Intanto, il tempo stringe. La Nazionale ha bisogno di un condottiero, ma soprattutto di una direzione chiara in vista del 2026. E forse, questa volta, la grinta calabrese di Gennaro Gattuso potrebbe essere proprio quello che serve: un ct che conosce l’Azzurro come pochi, e che ha già dimostrato di saper trasformare il fuoco interiore in forza collettiva. (redazione@corrierecal.it)

