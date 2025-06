Tra silenzi e trattative sfumate, il Cosenza calcio guarda al futuro senza cambiare rotta

casa rossoblù

COSENZA Con il passare dei giorni e l’avvicinarsi della nuova stagione sportiva, sembrano affievolirsi sempre di più le possibilità di un cambio al vertice del Cosenza calcio. Un’ipotesi, quella della cessione del club, che è sembrata prendere forma in diversi momenti dell’ultimo anno, ma che nei fatti non ha mai trovato un concreto sviluppo.

Dopo settimane di rumors, contatti preliminari, trattative presunte o effettive, la realtà, almeno al momento, sembra delinearsi con chiarezza: Eugenio Guarascio resta alla guida del club. Né le criticità emerse durante una stagione sportivamente negativa – definita pochi giorni fa «deprimente» dal capitano rossoblù Tommaso D’Orazio – né le pressioni della piazza sembrano aver inciso sull’orientamento del patron. Anzi, tutto lascia pensare che la società, al di là delle dichiarazioni di facciata, stia lavorando per l’impostazione del nuovo anno, seppure nel consueto clima di riservatezza, incertezza e impreparazione.

Nel frattempo, tutte le offerte di acquisto che sarebbero pervenute sono state rifiutate, oppure si sono arenate di fronte alle difficoltà economiche del club e a richieste ritenute troppo elevate. Alcuni possibili investitori, dopo una prima fase di interesse, hanno preferito interrompere ogni interlocuzione. Difficile dire con certezza se si tratti di rinunce definitive o di semplici ritirate strategiche, ma il clima generale tra i tifosi è di crescente sfiducia e rassegnazione.

Sul piano operativo, il Cosenza si sta muovendo per definire alcuni aspetti fondamentali della prossima stagione. In programma c’è il ritiro pre-campionato, che dovrebbe svolgersi a Lorica, e si attende a giorni l’esito della verifica Covisoc per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C.

Sotto traccia, la dirigenza starebbe valutando anche i primi tasselli del nuovo assetto tecnico. In particolare, nei giorni scorsi, si è registrato un colloquio telefonico tra Guarascio e Domenico Roma, ex direttore sportivo di Foggia e Messina. Quest’ultimo avrebbe proposto per la panchina rossoblù il nome di Antonio Buscè, tecnico reduce da esperienze con Vibonese (serie D) e Rimini (serie C). Tuttavia, anche questa pista sembra essersi raffreddata nelle ultime ore.

La sensazione, più che progettare un possibile addio, è che la società stia cercando – con i propri tempi e modalità – di costruire le basi per una nuova stagione. Una scelta che non trova il sostegno della piazza, ancora fortemente scossa dalle delusioni recenti e desiderosa di un profondo rinnovamento.

Resta da capire se nelle prossime settimane potranno aprirsi spiragli nuovi sul fronte societario, oppure se la stagione 2025/2026 sarà ancora nel segno della continuità. Forse, da questo punto di vista, qualche risposta definitiva potrebbe arrivare dopo il pronunciamento della Covisoc alla domanda di iscrizione al campionato di serie C presentata lo scorso 6 giugno dalla società. (f.v.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato