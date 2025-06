La Lega B pubblica la classifica finale. Brescia, Cosenza e Cittadella retrocesse

la pubblicazione

ROMA La Lega di Serie B ha pubblicato la classifica finale del campionato dopo il “caso Brescia” e la conseguente penalizzazione di 4 punti per il club lombardo, che dunque chiude terz’ultimo a quota 39, così come il Cittadella; ultimo il Cosenza, anch’esso penalizzato di 4 punti, a 30. Queste dunque le tre squadre direttamente retrocesse in C, mentre il play-out vedrà di fronte Sampdoria e Salernitana (andata domenica 15 giugno alle 20.30 al Ferraris; ritorno venerdì 20, sempre alle 20.30, all’Arechi).

Intanto ieri il Tribunale Federale Nazionale ha accolto la richiesta cautelare presentata dalla Salernitana per sospendere i playout di serie B. Il ricorso sarà discusso d’urgenza venerdì 13 giugno.

La società del presidente Iervolino ha deciso di agire anche sul piano federale, oltre ad aver già presentato ricorso al Coni, da cui si attende una decisione proprio oggi, 10 giugno. La Salernitana aveva anche chiesto la B a 21 squadre.

