Catanzaro, corsa a due per la panchina: Abate e Aquilani in pole

la panchina giallorossa

CATANZARO Dopo l’addio di Fabio Caserta, in casa Catanzaro si è aperta ufficialmente la caccia al nuovo allenatore. Secondo indiscrezioni, il patron Floriano Noto e il direttore sportivo Ciro Polito starebbero valutando soprattutto due profili: Ignazio Abate e Alberto Aquilani.

Entrambi giovani, rispettivamente 38 e 40 anni, rappresentano soluzioni all’insegna della freschezza e della nuova generazione di tecnici emergenti. Abate, reduce dall’esperienza alla Ternana, sarebbe però seguito anche dalla Juve Stabia, club interessato al suo profilo per la prossima stagione. Aquilani, ex allenatore del Pisa, era già stato sondato dalle “Aquile” un anno fa, dopo la partenza di Vivarini e prima dell’arrivo di Caserta.

Sul tavolo, tuttavia, restano anche ipotesi alternative: tra i nomi che circolano, ci sono quelli di Moreno Longo, Rolando Maran e Andrea Sottil, tutti con maggiore esperienza ma al momento più defilati rispetto ai due principali candidati.

Nel frattempo, Fabio Caserta sembra avvicinarsi al Bari. Dopo la risoluzione consensuale del contratto con il Catanzaro, l’allenatore è atteso nel capoluogo pugliese per un primo incontro con la dirigenza biancorossa. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato